Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Chtěl jí pomoci a skončil ochrnutý

Třiadvacetiletý muž chtěl pomoci mladé ženě před jedním klubem v Argentinské ulici, ale byl napaden.

Třicátého října zasahovali pražští záchranáři v Argentinské ulici, kam byli přivoláni kvůli nálezu muže s poruchou vědomí. Lékaři na vyšetření v nemocnici zjistili, že zranění si nemohl způsobit sám, a tak si případ převzali pražští kriminalisté z 1. oddělení Prahy I.

Šetřením zjistili, že třiadvacetiletý muž byl osloven neznámou mladou slečnou, která ho požádala o pomoc při péči o jejího kamaráda, kterému se udělalo špatně a potřeboval se napít vody. Mladý muž neváhal a při shánění čisté vody byl s největší pravděpodobností napaden. Jeho zranění jsou tak vážná, že bojuje v nemocnici o život a nekomunikuje. S největší pravděpodobností, pokud přežije, zůstane navždy zcela ochrnutý.

V souvislosti s vyšetřováním tohoto případu potřebují kriminalisté mluvit s mladou slečnou, které se snažil pomoci. Jedině ta by mohla poskytnout potřebné informace k objasnění celého případu. Na přiložených fotografiích je podoba napadeného muže a oblečení, které měl v tu dobu na sobě. Kriminalisté žádají mladou ženu, které se snažil pomoci, aby se přihlásila na linku 158. Stejně tak i kdokoliv jiný, kdo by k případu mohl poskytnout jakékoliv užitečné informace, které by vedly k nalezení útočníka.

Pachateli hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin těžké ublížení na zdraví až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 20. ledna 2023

vytisknout e-mailem