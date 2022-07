Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chtěl jen přespat

BRNO: Policisté v chatě zadrželi nezvaného hosta.

Komfortně zařízenou rekreační chatu si ke svému pobytu vybral osmačtyřicetiletý muž v Brně Komíně. Protože nemovitost nebyla jeho a od majitele by svolení zřejmě ani nedostal, rozbil okno objektu a drze jej obsadil. Po pár dnech vyrazila k rekreaci na chatu i dcera majitele. Tu zde čekalo nemilé překvapení, uvnitř totiž nalezla onoho nezvaného hosta. Ten naštěstí právě spal, takže na něj stačila zavolat policisty. Příjemné probuzení to pro spáče asi nebylo. Nedobrovolně totiž musel změnit ubytovací prostory. Policisté zadrženého v poutech převezli do policejní cely. Ve věci se koná zkrácené přípravné řízení, takže se už v sobotu dočká rozhodnutí soudu pro podezření z trestného činu porušování domovní svobody.

por. David Chaloupka, 8. července 2022

Související dokumenty Přespal.m4a

Velikost souboru:399,3 KB / formát M4A

vytisknout e-mailem