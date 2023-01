Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěl investovat, přišel o více než milion korun

Český Krumlov – Muž se nechal zlákat vidinou snadno vydělaných peněz.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově zahájili úkony trestního řízení ve věci podvodu, kterého od 18. do 27. 1. 2023 dopustil dosud neustanovený pachatel. Ten jako v mnoha předešlých případech využil důvěřivosti poškozeného muže z Českokrumlovska, kterého zaujala podvodná nabídka investování a následného zhodnocení svých peněz. Pachatel pod domněnkou investic instruoval poškozeného, aby si do svého mobilního telefonu nainstaloval aplikace, přes které se mu následně naboural do jeho internetového bankovnictví. Následoval již klasický postup, při kterém pachatel nejenže postupně odčerpal finanční prostředky z běžného a spořicího účtu poškozeného, ale navíc si jeho jménem sjednal postupně dvě půjčky, které následně taktéž z účtu poškozeného odčerpal. Podvodník tak poškozenému způsobil škodu, která přesáhla částku 1 130 000 korun. Českokrumlovští policisté po pachateli nyní intenzivně pátrají. V případě dopadení a prokázání viny mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Vzhledem k uvedenému opětovně nabádáme občany, aby byli při investicích vždy obezřetní a pečlivě zvážili, kde své peníze budou investovat. Nenechávejte vzdáleně vstupovat do Vašeho zařízení někoho, koho neznáte. V případě, že investicím nerozumíte, zajděte se poradit přímo na pobočku Vaší banky anebo se investicím úplně vyhněte.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

30. ledna 2023

