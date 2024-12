Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Chtěl 16 tisíc dolarů a přišel o 200 tisíc korun

PROSTĚJOVSKO - Muž uvěřil, že má peníze na účtu s kybernetickou měnou.

Ve středu 11. prosince 2024 se na policisty obrátil 64letý muž z Prostějovska s tím, že jej podvodník lstí připravil o rovných 200 tisíc korun.

Oznamovatel uvedl, že mu včera odpoledne zavolal neznámý muž s dotazem, že má u nich otevřený kryptoměnový účet se zůstatkem 16 tisíc dolarů a jestli chce peníze vybrat. Mile překvapený muž souhlasil a naslouchal volajícímu. Na jeho pokyn si do počítače nainstaloval program AnyDesk pro vzdálené připojení mezi počítači a do mobilního telefonu si stáhl bankovní aplikaci. Poté se přihlásil do internetového bankovnictví přes odkaz, který mu poslal volající. Po téměř tříhodinovém telefonátu za ním přišel syn s tím, že mu volali z banky kvůli podezřelým pohybům na účtu. Až v tento okamžik oklamaný muž hovor ukončil. Následnou kontrolou účtů zjistil, že mu podvodník ze dvou účtů odcizil 200 tisíc korun. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvod a další dva trestné činy, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody na tři léta až osm let.

Pokud Vám někdo zavolá, že máte u nich peníze, např. ze zisku z investic nebo zůstatek na kryptoměnovém účtu a navrhne Vám jejich zaslání, zavěste. Nevěřte příběhu, že máte někde peníze, o kterých nevíte. Vždy se jedná se o podvodníka s jediným cílem, připravit Vás o úspory. Buďte opatrní!

por. Mgr. Libor Hejtman

12. prosince 2024

