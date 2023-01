Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Chronický mařič

HRADECKO - Muž má na svém kontě již 11 zákazů řízení.

Policejní hlídka v úterý ráno (24.1., 3.15) zastavila na ulici Jana Masaryka v Hradci Králové ke kontrole osobní motorové vozidlo značky Renault Megane. Řidiče policisté vyzvali k předložení všech potřebných dokladů k řízení auta. Muž, u kterého byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou, předložil pouze občanský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Prověřením v evidencích policisté zjistili, že muž má zákaz řízení platný až do roku 2026. Třiapadesátiletého muže zadrželi, umístili do policejní cely a sdělili mu podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí až dva roky ve vězení.

Z rejstříku trestů policisté zjistili, že muž byl již 22x odsouzen převážně za majetkovou trestnou činnost a za maření výkonu úředního rozhodnutí. Některé tresty byly podmíněné a některé nepodmíněné. Naposledy brány vězení opustil na podzim 2021. V evidenční kartě řidiče má 11 uložených zákazů řízení s posledním platným až do května 2029. První roční zákaz obdržel již v roce 1999 a od roku 2014 má zákazy nepřetržitě.

Aby nepokračoval v trestné činnosti, policisté auto zajistili a podají návrh na jeho propadnutí.

por. Iva Kormošová

25.1.2023, 9.00

vytisknout e-mailem