Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chraňte své děti před pádem do bazénu

KOLÍNSKO-Chvilková nepozornost muže skončit tragédií.

Kolínští policisté v uplynulém týdnu řešili případ tonoucího dítěte,které spadlo do nekrytého bazénu. Dítě je v kritickém stavu. Opětovně apelujeme na rodiče, vlastníky bazénu, zahradních jezírek, prosíme nenechávejte své děti bez dozoru. Děti láka voda a příjemné ochlazení v bazénu. Mějte však na paměti, jak velké riziko hrozí. Stačí chvilková nepozornost a nad vašemi dětmi se může zavřít hladina. Chraňte své děti a snažte se zabezpečit přístup do bazénu, aby do něj dítě nemohlo spadnout.

Bezpečnostní zásady:

V první řadě je nezbytné mít děti neustále pod kontrolou. Stačí malá chvíle nepozornosti, která může mít tragický následek.

Bazén můžeme efektivně zabezpečit tím, že jej celý zakryjeme. Jako vhodné krytí bazénu poslouží klasické zastřešení.

Další důležitou součástí bezpečnosti v okolí zahradního bazénu jsou prvky jako kvalitní zábradlí, madla a úchyty, pevné schůdky či dostatečně vysoké oplocení (minimálně 80 centimetrů). Dobrým pomocníkem může být také aquasenzor, který v případě pádu dítěte do bazénu spustí hlasitý poplach.

Zejména pro nejmenší děti může být nebezpečné i velmi malé množství vody. Proto nesmíme podcenit zabezpečení celého vodního prostoru včetně mělčiny. Malé děti se totiž mohou utopit už ve dvaceti centimetrech vody.

Při dovádění ve vodě a okolo ní by na sobě děti měly mít nafukovací pomůcky (křidélka, vestu nebo kruh), které je nadnáší.

por. Martina Fejfarová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

5. srpna 2019

vytisknout e-mailem