Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chraňte si svůj majetek!

Jihočeský kraj - Chatařská a chalupářská sezona se blíží ke konci. Zabezpečte svůj majetek!

Chatařská a chalupářská sezona se blíží ke konci, majitelé objektů by tak neměli zapomínat na jejich řádné zabezpečení. Od ledna do září letošního roku šetřili jihočeští policisté více jak osm desítek případů vloupání do rekreačních objektů. Mnohdy zloději napáchají větší škodu poškozením zařízení než samotnou krádeží věcí. Nejčastěji z chat či chalup zmizí potraviny, elektronika, různé druhy nádobí, ale zloději nepohrdnou ani oblečením nebo nářadím, které zůstane v zahradním domku.

Chataři a chalupáři, nezapomeňte:

- Při odjezdu z domu nezapomeňte řádně uzamknout dveře a zkontrolovat zda jsou zavřená okna.

- Mimo sezonu by v chatě či chalupě něměly zůstávat cenné věci.

- Udržujte se sousedy dobré vztahy, můžete si své víkendové objekty mimo sezonu navzájem zkontrolovat.

- Nezapomínejte na pojištění objektu nejen proti požáru, ale například právě i pro případ vloupání.

- Pokud v rekreační oblasti zaznamenáte nezvyklý pohyb neznámých lidí, neváhejte se obrátit na policisty.

- Na zahradě nenechávejte nic, co by zlodějům usnadnilo práci, například žebřík.

- Když zjistíte, že se vám do objektu někdo vloupal, nevstupujte do něj a volejte linku 158.

Policisté se v rámci běžného výkonu služby věnují i kontrolám rekreačních oblastí. Hlavní podíl na správném zabezpečení chaty či chalupy mají však především samotní majitelé.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

17. října 2024

