Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chraňte si své finance před internetovými podvodníky

KLADENSKO - Občané, buďte obezřetní - cílem hackera můžete být i vy.

Policisté z obvodního oddělení Kladno a oddělení tisku a prevence a ve spolupráci s peněžním ústavem České spořitelny, a.s. s pobočkou v Kladně připravili pro občany města Kladna preventivní akci s upozorněním na kyberkriminalitu se zaměřením na nebezpečné internetové podvodníky. Preventivní akce probíhala ve čtvrtek 14. června 2022 v čase od 9. 30 do 11.30 hodin v aule České spořitelny, a.s. Kladno, na náměstí Svobody.

Policisté občanům poskytovali informace o kyberkriminalitě a seznamovali je s problematikou phishing a vishing, aby byli obezřetní a nestali se obětí podvodníků přes internet.

Dávejte si pozor! Chce po vás někdo jménem vaší banky, či Policie ČR přístupové údaje do internetového bankovnictví, či údaje o platební kartě? Nebo po vás požaduje, abyste provedli platební transakci z důvodu hrozícího útoku na váš účet? NEREAGUJTE, jde o podvodníka. Ihned kontaktujte vaši banku nebo volejte na linku 158.

Pachatelé – podvodníci využívají důvěřivosti občanů a pod různými vymyšlenými příběhy se snaží vylákat od občanů jejich finance.

Vzhledem k tomu, že počty případů těchto druhů podvodů narůstají, policie všechny občany varuje a upozorňuje na několik rad:

neumožňujte nikomu převod finančních prostředků přes váš bankovní účet

i když se veškeré okolnosti tváří, že jednáte s oficiální institucí, zbystřete, banky po vás nikdy nebudou žádat provedení převodu, výběr z vašeho účtu v rámci zabezpečení, či vkládání finančních prostředků do vkladomatů na kryptoměny

nikomu neposkytujte vzdálený přístup do vašeho zařízení, a to i když se jedná o osobu, kterou znáte nebo o bankovní instituci

pokud podvodný hovor již přijmete, neváhejte si ho zaznamenat a následně se s těmito podklady obraťte na svoji banku nebo na policii

dávejte si pozor při prodeji vašeho zboží, pokud vám chce někdo zaplati, stačí mu číslo vašeho bankovního účtu

nenechte se do ničeho tlačit, raději obchod s dotyčným zrušte, jakmile máte pochybnosti

pokud jste se již stali obětí podvodníků, nenechte se zastrašit a věc oznamte policistům na tísňové lince 158.

Policisté budou v těchto setkáních s občany nadále pokračovat a seznamovat je s danou problematikou podvodů přes internet.

nprap. Jana Šteinerová

14. července 2022

