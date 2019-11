Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chraňme si své obydlí

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru od počátku letošního listopadu evidují několik případů vloupání do rodinných domů a bytů.

Případy vloupání do rodinných domů a bytů jsou začleňovány do problematiky majetkové trestné činnosti. V období od ledna do konce měsíce září letošního roku patří majetková kriminalita k nejčetnější trestné činnosti. Ve zmiňovaném období z celkového počtu 1 559 evidovaných trestných činů spáchaných v rámci územního odboru Praha venkov-JIH došlo k 882 případům této trestné činnosti. V rámci majetkové kriminality pak ve stejném období policisté zaevidovali 93 případů vloupání do rodinných domů a 6 vloupání do bytů. Od počátku letošního listopadu k dnešnímu dni policisté přijali oznámení o osmi případech vloupání do rodinných domů a jednoho bytu, ke kterým došlo v lokalitách územního odboru.

Pachatelé těchto skutků nejčastěji do obydlí vnikají v místech stavebních otvorů, zejména po vypáčení oken, terasových nebo balkonových dveří. Z objektů si odnášejí především šperky, finanční hotovosti v tuzemské i zahraniční měně. V některých případech způsobená škoda překročila i hranice statisícikorunových částek.



Policie České republiky doporučuje



Bezpečnost svého obydlí si může do určité míry ovlivnit každý občan tím, že bude usměrňovat své jednání a návyky a dodržovat základní organizační opatření, která jsou jednoduchá a levná. Mezi ně patří například:

řádně uzamykat a vhodně označit objekt;

zbytečně neupozorňovat na nepřítomnost;

udržovat přehledný prostor před objektem;

nevystavovat cenné předměty, nehovořit o nich, chránit je;

označit, sepsat a řádně pojistit cenné předměty;

úklid pozemku;

udržovat dobré vztahy se sousedy;

rozhodnout se a případně realizovat vhodné zabezpečení domu nebo bytu.



Problematikou majetkové trestné činnosti se zabývá také preventivní projekt ,,Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ Projekt se kromě návodů na ochranu rekreačních objektů zaměřuje také na zabezpečení domů, paneláků a garáží. Kombinuje technické a elektronické zabezpečení a jejich nejvhodnější kombinace s cílem snížit kriminalitu na úseku majetku. Součástí projektu je také mobilní aplikace ,,Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play i App Store. Jejím hlavním úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek. Aplikace byla v letošním roce rozšířena o několik informací navíc. Přináší nové návody k používání trezorů a mechatronických zabezpečovacích zařízení.

Další informace ke zmiňované problematice ochrany a zabezpečení nemovitostí naleznete zde nebo na stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, případně stopvloupani.cz.

A na závěr ještě jedno doporučení: „Nebuďte neteční ke svému okolí, všímejte si pohybu cizích osob a vozidel ve vaší lokalitě. I tato pro Vás bezvýznamná informace může policistům třeba pomoci při objasňování případů vloupání do rodinných domů a bytů, či rekreačních objektů.“





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

8. listopadu 2019

