Chráníme si svůj majetek

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté předávají rady a doporučení nejen po celý rok, ale zejména v Evropském dni proti vloupání, který letos připadá na středu 16. června.

S postupným rozvolňováním opatření v souvislosti s vývojem epidemiologické situace na území České republiky se začínají opět navštěvovat společenské, kulturní a sportovní akce, začínáme cestovat a méně se zdržujeme doma nebo na víkendových chatách, či chalupách. V tomto období mohou zloději získávat větší příležitost nezvaně navštívit naše obydlí. Podle statistických údajů o kriminalitě v lokalitách územního odboru Praha venkov-JIH, bylo v období od 1. ledna do 31. 5. 2021 zaevidováno 24 případů vloupání do víkendových objektů, 41 případů vloupání do rodinných domů a 4 případy vloupání do bytů.

Přestože si chráníme svůj majetek celoročně, přesto je v tento den, kterým je Evropský den proti vloupání, vhodné si připomenout základní pravidla ochrany našich objektů a doporučujeme být obezřetní, důkladně se připravit na zabezpečení obydlí zejména před odjezdem na letní dovolenou.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

2/ Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí.

3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz a k Evropskému dni proti vloupání zde.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

16. června 2021

