Chrání nás i ve svém volném čase !!!

Dvojice ,,dopraváků“ v době mimo službu pomohla dopadnout opilého řidiče.

To, že pro mnohé z nás nekončí služba s pracovní dobou ukázali dva dopravní policisté z Prahy I. Při cestě z práce si kolem osmé hodiny večer na ulici 5. května povšimli vozidla, které na silnici kličkovalo a jelo se zcela zhasnutými světly. Jelikož se řidič tohoto vozu choval na silnici podezřele, policisté ve volnu zavolali na linku 158 a přes operační středisko navedli nejbližší hlídku až do ulice U Kunratického lesa, kde se auto podařilo zastavit.

Jako první byli na místě policisté z Oddělení hlídkové služby pro Prahu IV, kteří museli vozidlo ihned po zastavení zabrzdit ruční brzdou, protože se rozjelo směrem ke služebnímu vozu a hrozilo, že jej nabourá. Osmadvacetiletý řidič začal hlídku okamžitě vulgárně napadat a choval se velmi arogantně. Provedená dechová zkouška ukázala hodnotu skoro tři promile alkoholu v dechu. Posléze řidič začal své chování stupňovat. Mlátil pěstmi do svého auta a v jednu chvíli dokonce agresivně vystoupil proti jednomu z policistů. Hlídka za použití donucovacích prostředků muže svedla na zem a omezila ho na osobní svobodě, ale ani tím však jeho napadání neskončilo. Ve chvíli, když se mu policistka snažila nasadit roušku, tak jí kopnul do břicha a při následné eskortě na služebnu se nohama zapíral o schody a hlavou mlátil do všeho kolem sebe.

Osmadvacetiletý řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí kromě ztráty řidičského průkazu až jeden rok za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina 6. 1. 2021

