Choval se agresivně i k policistům

VSETÍNSKO: Skončil na záchytce.

Policisté operačního střediska přijali ve čtvrtek v noci oznámení o rvačce dvou mužů, ke které mělo dojít v jedné z obcí nedaleko Valašského Meziříčí. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že agresorem je třiatřicetiletý muž. Ten se dostal do konfliktu s dalším mužem a následně i odmítal spolupracovat s přivolanými policisty. Zjevně opilý muž se choval agresivně a ohrožoval svým chováním nejen své okolí, ale i sebe. Vzhledem k tomu, že absolutně nerespektoval pokynů zakročujících policistů, tito jen i za použití donucovacích prostředků zadrželi. Dechová zkouška skončila s předpokládaným výsledkem, neboť po zákroku nadýchal bezmála dvě promile alkoholu. I to byl samozřejmě jeden z důvodů, proč byl následně policisty transportován do kroměřížské záchytné stanice.

Muž je podezřelý ze spáchání přestupků na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, čímž se zabývají valašskomeziříčští policisté.

25. srpna 2023, nprap. Petr Jaroš

