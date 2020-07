Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chomutovští kriminalisté objasnili další sérii krádeží kol

CHOMUTOVSKO - Obviněný už je ve vazbě.

Celkové škody ve výši přesahující 300 tisíc korun měl svým jednáním podle zjištění chomutovských kriminalistů napáchat 34letý muž. Během února, května a června se měl v Chomutově dopouštět především krádeží hliníkových kol z vozidel, odcizit však měl v této době i další věci.

O kola ze svých vozidel přišlo v uvedené době šest majitelů. Dotyčný se zaměřil na vozidla tovární značky Škoda Octavia, Fabia a Rapid. Z těchto zaparkovaných vozidel měl v noční době demontovat hliníková kola s pneumatikami, většinou na originálních discích. Majitelé, kteří pak přišli ke svým vozidlům, je našli bez kol, podložené dřevěnými špalky nebo pneumatikami, které tam místo kol zanechal pachatel. V horším případě byla auta nejen bez kol, ale navíc s karoserií poškozenou jejich sesunutím na zem. Většinou zmizela všechna čtyři kola, jedenkrát byl pachatel zřejmě něčím vyrušen a odcizil pouze jedno kolo. Škodu způsobenou odcizením kol vyčíslili majitelé celkově na částku nejméně 150 tisíc korun. Další více než padesátitisícová škoda vznikla poškozením vozidel v důsledku pádu na zem. Odcizená kola měl dotyčný následně prodávat výrazně pod cenou různým osobám a peníze získané z prodeje utratit.

Kromě popsaných krádeží měl tento Jirkovan v květnu v obci na Chomutovsku odcizit přívěsný vozík zaparkovaný u domu jeho majitele a způsobit tím škodu nejméně 15 tisíc korun. Později se policistům podařilo tento vozík vypátrat a zajistit.

Dalšího protiprávního jednání se měl dopustit v červnu v objektu podniku, kde byl zaměstnán. Tam měl odcizit bourací kladivo, několik oškrtů, a hliníkové lešení, vše v hodnotě přibližně 100 tisíc korun. Věci měl naložit do již dříve odcizeného přívěsného vozíku, přikrýt je plachtou a odvézt. Lešení pak podle svých slov prodal.

Kriminalisté měli podezřelého v hledáčku již delší dobu, minulý pátek však spadla klec. Muže zadrželi, u něho v garáži a autě provedli prohlídky, při kterých nalezli menší část odcizených věcí. Následovalo doznání podezřelého a jeho obvinění z trestných činů krádež a poškození cizí věci.

Kvůli riziku, že obviněný by mohl v trestné činnosti pokračovat, podal vyšetřovatel podnět k jeho vzetí do vazby. Na jeho základě rozhodl soud o umístění do vazební věznice, kam byl převezen v pondělí.

Vyšetřování nadále pokračuje, kriminalisté zjišťují původ dalších věcí, nalezených při nebytových prohlídkách, které pravděpodobně také pochází z trestné činnosti.

V případě uznání viny soudem by obviněný muž mohl za mřížemi strávit až osm let. Přívěsný vozík měl totiž ukrást v době vládou vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Tato okolnost je podle zákona důvodem pro použití vyšší trestní sazby.

V krátké době je to už druhá objasněná série krádeží tohoto typu na Chomutovsku. O první z nich jsme informovali minulý týden zde.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. července 2020

