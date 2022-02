Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Chodník není parkoviště

HRADECKO - Řidička narazila na obrubník.

Včera 7.2. krátce po 18. hodině jsme byli přivoláni k havárii osobního vozidla, ke které došlo na místní komunikaci v ulici Vysocká v Hradci Králové. Řidička ve věku 26 let při najíždění na chodník, kde chtěla zaparkovat, prudce narazila do obrubníku, čímž došlo k aktivaci airbagů. Při vystřelení airbagů se žena lehce zranila a musela být převezena do nemocnice na ošetření. Alkohol u ní policisté vyloučili dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 30 tisíc korun a na obrubníku 100 korun.

por. Iva Kormošová

8.2.2022, 8.45

