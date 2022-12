Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chodkyně se střetla s vozidlem

BŘECLAV: Hledáme svědky dopravní nehody.

Dopravní policisté hledají svědky nehody, při které utrpěla zranění chodkyně vedoucí jízdní kolo. Ke střetu mezi chodkyní a osobním automobilem Toyota Yaris mělo dojít 13. prosince v 16:50 hodin v Břeclavi na ulici Hlavní, přibližně na úrovni domu č. 77. Oba účastníci nehody se prodrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem, zraněná chodkyně byla převezena do nemocnice. Policisté teď žádají případné svědky nebo projíždějící řidiče (kteří by mohli mít ve vozidle kameru se záznamem), aby se přihlásili na telefonní číslo 974 632 260 nebo na linku 158. U chodkyně měl být do příjezdu sanitky muž ve středních letech, jehož svědectví o průběhu nehody bychom přivítali pro objasnění nehodového děje a míry zavinění.

mjr. Petra Ledabylová, 19.12.2022

