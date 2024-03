Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chodec způsobil na zánovním elektromobilu škodu za nejméně 60 000 korun

ČESKOLIPSKO - Pátráme po něm.

Trauma za volantem svého zánovního elektromobilu tovární značky Kia zažila včera jeho 44letá majitelka. Když krátce po osmé hodině ráno projížděla od kruhového objezdu u pošty směrem k pekárně přes náměstí v Novém Boru, zůstala stát před přechodem pro chodce spolu s dalšími řidiči, protože jim na semaforu skočila červená.

Před přechodem stála jako první a potom, co se na zelenou kolona pomalu rozjiížděla, všimla si v blízkosti svého vozidla hromotluka, který si vykračoval prostředkem silnice a mířil do centra náměstí. Problém byl v tom, že se autům nijak zvlášť nevyhýbal. Někteří řidiči na něj troubili a ona v jen v údivu nad jeho chováním rozhodila ruce. Tohoto gesta si ale muž velmi dobře všiml, zastavil se a zle na ni chvíli zíral. Pak se rozpřáhl a vší silou udeřil pěstí do přední části kapoty jejího auta, ve které způsobil nepřehlédnutelnou promáčklinu. Řidička v tu chvíli strachy málem ani nedýchala a byla ráda, že se nevrhnul také na ni osobně. poškozená KIA

Událost nám krátce po incidentu nahlásila s tím, že jí agresivní chodec způsobil na drahém elektromobilu škodu za nejméně 60 000 korun. Novoborští policisté nyní pátrají po jeho totožnosti, pokud budou úspěšní, bude se v této souvislosti zodpovídat z přečinu poškození cizí věci.

28. 3. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

