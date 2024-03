Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chodec vyvázl jen s lehkým zraněním

BRNO: Proč se muž pohyboval na rychlostní komunikaci, napověděl výsledek testu na drogy (video).

Snad jen zázrakem neskončil úterní ranní střet chodce s osobním automobilem poblíž Modřic. Na rychlostní komunikaci, ještě za snížené viditelnosti, se pohybující chodec vyvázl ze srážky s osobním automobilem Volvo jen s lehkým zraněním. Proč se muž v tmavém oblečení bez reflexních prvků pohyboval v prostoru, kam chodci nesmí, je otázkou. Napovědět může zjištění policistů vyšetřujících nehodu. Muž sice nebyl pod vlivem alkoholu, ale měl pozitivní test na drogy. Hlídce přiznal užití pervitinu. Velký podíl na tom, že nehoda neskončila tragédií, mají projíždějící řidiči, kteří stačili bleskurychle reagovat na vzniklé nebezpečí. Další dvě nehody chodců v Brně z tohoto týdne skončily tragicky. V pondělí v Bauerově ulici nepřežil srážku s nákladním automobilem devětatřicetiletý cizinec. Smrtí chodce skončila také středeční večerní nehoda osobního automobilu Mercedes a čtyřicetiletého muže, která se stala v Moravanské ulici. O život bojuje v nemocnici jedenadvacetiletý chodec, který ve čtvrtek po ránu přebíhal Provazníkovu ulici. Po kolizi hned se dvěma automobily je jeho stav stále kritický.

Policejní preventisté upozorňují jak chodce, tak i řidiče, že mají být opatrní a ostražití. Chodci by měli nejen za snížené viditelnosti používat reflexní prvky a do vozovky vstupovat jen když se opravdu přesvědčí, že jim nehrozí nebezpečí. Řidiči by se pak měli věnovat řízení. Všichni musí počítat s možnou chybou ostatních účastníků silničního provozu.

por. Bohumil Malášek, 1. března 2024

