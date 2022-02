Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Chodec vstoupil do jízdní dráhy řidiči osobního vozidla

HOLÝŠOV – Došlo ke střetu, chodec upadl na víko motoru a čelní sklo. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 10 tisíc korun. Chodec utrpěl zranění.

K dopravní nehodě na místní komunikaci ulice K EvoBusu v obci Holýšov došlo dne 15. února 2022 v 05:20 hodin. Padesátiletý chodec v levotočivé zatáčce v místě bez přechodu pro chodce začal přecházet místní komunikaci, aniž by se před vstupem na komunikaci přesvědčil, zda může vozovku přejít. Vstoupil z levé strany do jízdní dráhy vozidlu tovární značky Alfa Romeo třicetiletého řidiče jedoucího ve směru od ulice Jiráskova třída do ulice K EvoBusu. Došlo ke střetu chodce s vozidlem a následnému pádu chodce na víko motoru a čelní sklo vozidla. Chodec byl řidičem vozidla odvezen do Stodské nemocnice k ošetření. Dopravní nehodu oznámil řidič motorového vozidla dodatečně téhož dne odpoledne. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 10 tisíc korun, na oděvu chodce žádná škoda nevznikla. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. února 2022

