Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chodec by se na chodníku neměl cítit ohrožen

VYŠKOV: V rámci dopravní akce jsme se zaměřili i na cyklisty jezdící po chodníku.

Bohužel se stále častěji stává, že někteří cyklisté nebo lidé na koloběžkách jezdí po chodníku. Z pohledu chodce, který jde po chodníku, to pak může být ohrožující situace. Mnohdy stačí jeden pohyb stranou v momentě, kdy vás předjíždí cyklista, kterého neslyšíte a za sebou nevidíte a neštěstí je hotové. I na takovéto situace si v poslední době stěžovali někteří Vyškované. Dopravní policisté se na vybraná místa zaměřili. I když většina cyklistů užívali pozemní komunikace nebo i cyklostezek, našli se tací, kteří volili jízdu po chodníku. Až na výjimky však většina při kontaktu s policisty přiznala, že vědí, že po chodníku jezdit nemají. Například v průběhu asi půl hodiny jsme na jednom místě zaznamenali více než šest cyklistů nebo koloběžkářů, kteří se vydali po chodníku. I na vyškovském náměstí, kde není taková frekvence automobilové dopravy, ale naopak zvýšený pohyb chodců, jezdí někteří řidiči nemotorových vozidel po chodníku. V průběhu včerejšího odpoledne jsme tak řešili téměř desítku takovýchto přestupků. Dle zákona může policista v těchto případech udělit pokutu až do výše 2 000 korun. Hříšníkům jsme však udělovali pouze symbolickou pokutu v řádu sta korun. Cílem této akce bylo účastníky provozu na tento problém upozornit. Také někteří lidé na koloběžkách si neuvědomovali skutečnost, že jsou bráni jako cyklisté. Stejně tak ne všichni měli správně vybavené jízdní kolo. Ve valné většině si lidé nebyli vědomi, kde všude a jaké mají být odrazky. Naopak v rámci akce jsme narazili na valnou většinu cyklistů, kteří i ve vytipovaných částech navzdory stížnostem jezdili po silnici. Ty jsme obdarovali drobným dárkem v podobě lahve na pití nebo zvonkem. A právě tento jednoduchý doporučený doplněk výbavy kola cyklisty, může mnohdy zabránit nepříjemným kolizím např. na cyklostezkách nebo zejména na společných stezkách pro chodce a cyklisty. Stejně jako při podobných preventivních akcích jsme cyklisty upozorňovali na skutečnost, že přilba není pro dospělého člověka nad 18 let povinná, ale může být velmi důležitá pro ochranu zdraví i života. Úrazy hlavy totiž při dopravní nehodě patří k těm nejvážnějším.

Chodec by se na chodníku měl cítit bezpečně. Všichni cyklisté jsou v jiných okamžicích i chodci. Mějme proto tuto skutečnost na paměti. Zvláště pak apeluji na některé řidiče menších mopedů, elektrokoloběžek, elektrokol nebo i cyklistů, kteří bohužel nejezdí po chodníku s respektem, že chodec je tu doma. Také sesednout z bicyklu a přejít přechod pro chodce „po svých“ je pro všechny bezpečnější než na něj z chodníku vjet. Bohužel právě i takovýchto situací jsme byli svědky. Pro kolemjedoucí řidiče to bývá mnohdy nečekané a pro cyklistu nebezpečné. Za ušetřené vteřiny to rozhodně nestojí.

por. Mgr. Alice Musilová, 3. 8. 2022

vytisknout e-mailem