Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chodci na silnici

PŘÍBRAMSKO - Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost chodců.

V sobotu 13. ledna proběhla na Příbramsku dopravně bezpečností akce zaměřená na kontrolu chodců pohybujících se za snížené viditelnosti po pozemních komunikacích mimo obec, zda používají povinné reflexní prvky, a jestli v obci dodržují další své povinnosti. Policisté v průběhu akce udělili pokuty dvěma chodcům celkem za šest set korun. Ke zviditelnění navíc rozdávali chodcům reflexní prvky, jako jsou reflexní pásky, kšandy a vesty. V loňském roce došlo na Příbramsku k 24 nehodám s chodci, z toho byly dvě děti. Tři osoby při nich utrpěly těžká zranění a 23 lehké poranění.

Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost. Chodci jsou ti nejzranitelnější, oni sami by ale měli mít především zodpovědný přístup při pohybu po komunikacích. Chodci mohou svou viditelnost zvýšit světlým oblečením doplněným o reflexní prvky. Modré oblečení je zpozorovatelné pouze na 18 metrů, reflexní prvky až na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval a stihl se jdoucí osobě vyhnout.

Od roku 2016 platí pro chodce povinnost nosit reflexní prvky, pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec podél okraje vozovky, kde není veřejné osvětlení. Prvek by měl být dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu. Doporučuje se ho umístit na nejvíce pohyblivou část těla směrem do vozovky, tudíž na pravou stranu, např. ke konci rukávů, blízko ke kolenům. V případě porušení hrozí za tento přestupek na místě pokuta až dva tisíce korun.

Při přecházení se chodci musí přesvědčit, jestli vozovku mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, to znamená, že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozidlem. Je-li na silnici vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, je chodec povinen je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny do 50 metrů.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

15. leden 2024

vytisknout e-mailem