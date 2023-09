Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chodci, motorkáři a cyklisté

BEROUNSKO – Dopravní policisté se zúčastnili další dopravní akce.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Berouně se poslední zářijové úterý zapojili do celokrajské dopravně bezpečnostní akce. Ta byla primárně zaměřena na dodržování povinností a chování zranitelných účastníků, a to zejména chodců, motorkářů a cyklistů.

Dopravní akce se zúčastnilo celkem 9 policistů, kteří zkontrolovali celkem 46 řidičů a dalších účastníků. U 13 z nich zjistili porušení zákona. Nejčastěji se jednalo o porušení nejvyšší povolené rychlosti, nevyhovující technický stav vozidla a nepoužití bezpečnostních pásů.

V souvislosti s nadcházejícím podzimním a zimním počasím, bychom rádi všechny upozornili na důležitost nošení reflexních prvků v dopravním provoze a na silnicích. Zejména chodci by měli mít na paměti, že je důležité nejen vidět, ale být viděn. Z níže uvedené porovnávací tabulky je patrné, jak vhodně zvolená barva svrchních oděvů a reflexní prvky zásadně zvyšují viditelnost.

Tabulka viditelnosti





Místo tmavého oděvu zvolte světlý a ten opatřete reflexním prvkem a rázem zvýšíte svojí viditelnost až na 200 m. Současná nabídka obsahuje různé prvky od reflexních vest, pásek, samolepek, přívěsků, ale například také tkaničky do bot a další doplňkový materiál.

Nezapomeňte tuto výbavu pořídit i dětem. Pro ty děti, které se samy pohybují v dopravním provoze, by to měla být samozřejmost. Taška do školy nebo batoh na trénink stačí ověsit reflexním plyšákem. Pro vaší ratolest to bude mít nejen preventivní účel.

Pokud jste pejskař, který se pohybuje ve tmě a v dopravním provoze, tak doporučujeme pořídit reflexní obojek i čtyřnohým mazlíčkům. Nejen, že psa lépe uvidíte, ale zároveň zvyšujete jeho viditelnost i pro řidiče motorových vozidel.

Nebojte se řádně vybavit kočárek, invalidní vozík a sáňky, prostě vše, co se pohybuje.

V souvislosti s tímto upozorňujeme na účinnost novely zákona č. 361/2000 Sb., kde byla povinnost mít na sobě reflexní prvky pro chodce zakotvena:

§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

A kdo je vlastně chodec?

Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3 , psa a podobně.

Každý chodec je účastníkem silničního provozu.

Jako chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce.

Kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe.

Opomenout nesmíme ani cyklisty. I na ty se vztahují povinnost vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb.

Nejen dopravní policisté se snaží působit preventivně a v pravidelných intervalech šířit tuto důležitou osvětu na silnicích. Naším cílem je dlouhodobě snižovat nepříznivý vývoj nehodovosti a snižovat nekázeň účastníků silničního provozu.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

27. září 2023

