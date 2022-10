Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chodci a řidiči, pozor!

BEROUNSKO – Předejděte dopravní nehodě a chovejte se zodpovědně.

Podzimní počasí s sebou přináší rizikové podmínky v podobě brzké tmy, ranních mrazíků, hustých mlh a jiné snížené viditelnosti. Tyto faktory je třeba mít na mysli nejen z pozice chodce, ale také z pozice řidiče. Právě chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, a proto by měli dbát na to, aby byli pro ostatní řidiče dostatečně viditelní a předešli tak fatálním následkům.

K tomu poslouží reflexní a fluorescenční prvky, které je vhodné kombinovat tak, aby byl chodec dobře vidět. Těmito prvky může chodec zvýšit svojí viditelnost až na 200 metrů. V roce 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., kde byla povinnost mít na sobě reflexní prvky pro chodce zakotvena.

§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Při přecházení vozovky by měli chodci využít přechodu pro chodce. Pokud v místě přecházení není, tak je nutné si vybrat bezpečné a přehledné místo. Naopak nevhodné je přecházet vozovku v zatáčce nebo mezi stojícími vozidly. Chodci by si také měli uvědomovat, že žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do jízdní dráhy. Chodci by měli využívat chodníků. Tam kde chodník není, chodci chodí po levé krajnici vozovky.

Řidiči musí počítat s tím, že přichází doba ranních nízkých teplot, se kterými jsou spojeny první mrazíky a kluzká vozovka. Proto by měli ubrat nohu z plynu a přizpůsobit svojí jízdu aktuálním podmínkám a stavu vozovky. Doporučujeme vyrazit na cestu dřív a jet pomaleji, než spěchat a riskovat. Důležité je také před jízdou očistit skla u vozidla, aby byla zachována dostatečná viditelnost pro řidiče. Zvláštní pozornost musí řidiči věnovat místům, kde je zvýšený pohyb dětí. Pozornost by měli také řidiči věnovat lesní zvěři, která v podzimních měsících za úsvitu a za soumraku putuje za potravou a pohybuje se i po pozemních komunikacích nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Sníženou rychlostí a maximální pozorností se tak můžeme vyhnout střetu se zvěří. Pokud ve tmě uvidíte světélkující oči zvířete, zpomalte a očekávejte vběhnutí zvířete do silnice.

V průběhu listopadu se budeme při dopravních akcích zaměřovat nejen na kontrolu chodců, ale i cyklistů a jejich viditelnost. Těmito kontrolami se snažíme upozorňovat tyto účastníky silničního provozu na jejich zranitelnost.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka P ČR ÚO Beroun

26. října 2022

vytisknout e-mailem