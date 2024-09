Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chodci a řidiči, buďte obezřetní!

JABLONECKO – Řidič s vozidlem srazil ve Smržovce na přechodu pro chodce nezletilou dívku.

Včera krátce před devatenáctou hodinou se stala dopravní nehoda ve Smržovce na přechodu pro chodce v ulici Hlavní. Řidič s vozidlem Tesla jel ve směru od centra města do Tanvaldu, kde nezastavil před přechodem pro chodce a narazil do nezletilé dívky, která přecházela po přechodu pro chodce vozovku z jeho pravé strany. Po střetu s vozidlem dívka upadla na vozovku a utrpěla zranění, se kterým byla převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter a doba léčení jejího zranění je předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V této souvislosti připomínáme všem účastníkům silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti, a to jak při řízení vozidla, tak při přecházení komunikace. Řidiče vyzýváme, aby především v blízkosti přechodů pro chodce snížili rychlost a naopak zvýšili svou obezřetnost. Zejména v nadcházejících dnech bude viditelnost i přes den již nižší, ráno bude déle tma a odpoledne bude samozřejmě rychleji ubývat denní světlo. Osobu, která na sobě nemá viditelný reflexní prvek, tak lze velmi snadno přehlédnout. Chodce upozorňujeme, aby vozovku přecházeli až ve chvíli, kdy blížící se vozidlo zastaví a je zřejmé, že mu umožní bezpečné přejití.

Opětovně zdůrazňujeme vhodnost používání reflexních prvků, například umístění reflexních pásků na končetiny, kabelky, batohy, dětské kočárky apod. Připomínáme také to, že v některých případech povinnost mít na sobě viditelně umístěné reflexní prvky vyplývá přímo ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jde o situace, kdy se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky, a to v místě bez veřejného osvětlení.





19. 9. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

