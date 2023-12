Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Chlapec zase na útěku

NEPOMUK - Tentokrát se nevrátil ze školy do dětského domova. Kriminalisté opět vyhlásili celostátní pátrání.

Kriminalisté územního odboru Plzeň – venkov pátrají po patnáctiletém chlapci. Dne 14. prosince 2023 opět vyhlásili celostátní pátrání. Mladík se téhož dne nevrátil ze školy do dětského domova Nepomuk. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Jedná se o opakovaný útěk z dětského domova, v minulosti byl vypátrán v Plzni nebo ve Strakonicích.

Chlapec je zdánlivého stáří 15 až 16 let, je hubené postavy, vysoký asi 168 centimetrů, má oválný obličej, hnědo černé krátké vlasy, hnědé oči a pod nosem náznak knírku. Na sobě by měl mít černé kalhoty, černou bundu, černé boty a černý školní batoh. V uších nosí náušnice. Bližší informace jsou v následujícím odkazu: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21321214230311

(Pokud je odkaz neaktivní, mladík byl vypátrán.)

Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



por. Dagmar Brožová

19. prosince 2023

vytisknout e-mailem