Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Chlapec se nevrátil ze školy

CHRUDIMSKO – Včera po 17. hodině jsme měli na Chrudimsku další „pátračku“, tentokrát po devítiletém chlapci. Našel se, nic se mu nestalo, jen se vydal špatnou cestou.

Malý školák měl jet po vyučování ke své babičce do místní části Pohled. Když měl dvouhodinové zpoždění, obrátila se rodina na policisty. Kam jel a kde by mohl být, to nebylo zřejmé. U kamarádů nebyl, jeho pohyb jsme ověřovali ve škole i na autobusové lince, kde ho údajně řidič zná. Po chvíli přišla zpráva z Havlíčkova Brodu, že u Světlé nad Sázavou je malý chlapec, který se ztratil. Místo části obce pojmenované jako Pohled nastoupil do autobusu, který ho dovezl do obce s téměř stejným jménem - Pohleď. Řidič, který si zmateného kluka všiml, s ním počkal na autobusové zastávce, kde ho předal policejní hlídce. Cesta k babičce se mu hodně protáhla, ale všichni si oddechli, že se našel a nic se mu nestalo.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

23. června 2021

