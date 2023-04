Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chlapec měl kolizi s osobákem

HODONÍNSKO: Hledáme řidiče této události.

Dopravní policisté hledají řidiče, který měl v pondělí 3. dubna 2023 ve 13:29 hodin ve Veselí nad Moravou účast na dopravní nehodě. V ulici Kollárova přecházel sedmnáctiletý mladík silnici mimo vyznačený přechod pro chodce (viz foto). Zřejmě se řádně nepřesvědčil, zda může silnici bezpečně přejít a ve vozovce došlo ke kolizi s přijíždějícím osobním vozidlem. Po střetu řidič s chodcem hovořil a ujistil se o tom, že je chodec bez zranění a v pořádku. Škoda nevznikla ani na vozidle, a tak z místa události odjel. Později se však pro bolesti nechal chlapec ošetřit a nehodu proto dokumentují policisté. Potřebovali by svědectví řidiče, který měl účast na této nehodě. Mělo by se jednat o přibližně 40letého muže jedoucího v tmavém vozidle (možná Citroen). Sám řidič nebo případní svědci se mohou ozvat na telefon 724 275 039 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 4. 4. 2023

Odkazy do noveho okna Místo nehody Detailní náhled

vytisknout e-mailem