Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chlapce poznal řidič autobusu

BRNO: Pátrání trvalo necelou hodinu.

Brněnští policisté mají za sebou úspěšnou pátrací akci. Na obvodní oddělení do Komárova přišli v čtvrteční podvečer nešťastní rodiče oznámit pohřešování osmiletého syna. Ten se jim v odpoledních hodinách ztratil a do večera se jej rodičům nepodařilo nalézt. Okamžitě se rozjela rozsáhlá pátrací akce. Policisté o pohřešovaném chlapci informovali i další subjekty a rozeslali jeho fotografii. A to se ukázalo jako správná volba. Před dvacátou hodinou dostali zprávu z dopravního podniku města Brna, že se chlapec nachází v autobuse u hotelu Grand. Největší poděkování tedy patří pozornému řidiči autobusu, díky němu se chlapec do hodiny od oznámení vrátil v pořádku ke svým rodičům.

nprap. David Chaloupka, 21. prosince 2020

