Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chirurg z Jemenu za seniorkou nepřiletěl

KUTNOHORSKO - Další podvodník na scéně.

Na policisty v Kutné Hoře se na doporučení pracovníků banky obrátila 77letá seniorka, která si uvědomila, že s největší pravděpodobností uvěřila podvodníkovi, a v bance chtěla odeslanou platbu reklamovat.

Celý příběh začal na sociálních sítích, kde poškozenou seniorku požádal o přátelství cizí muž. Seniorka jeho žádost přijala a s mužem si začala intenzivně dopisovat, někdy i desítky zpráv denně. Od muže se dozvěděla, že nyní pracuje jako chirurg v Jemenu, ale jinak je původem z České republiky, kam by se teď chtěl vrátit. Po několika týdnech požádal seniorku o pomoc s vrácením se do České republiky, poprosil jí o sumu 85 tisíc korun, která by náklady na návrat pokryla. Seniorka vzala doma naspořené peníze a odvezla je do banky, kde je přes poštovní poukázku poslala na cizí účet.

Po několika dnech se celá událost ženě rozležela v hlavě a zavolala do své banky, kde zaměstnancům svůj problém a případ popsala a požádala o reklamaci platby. Z banky pak žena došla celou věc oznámit i na policii.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu, kde v případě dopadení hrozí pachateli až 2letý pobyt za mřížemi.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

6. prosince 2023

vytisknout e-mailem