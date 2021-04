Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chcete pomoci dobré věci? Běhejte s námi pro Kristýnku.

KRAJ - V rámci projektu „Přes bariéry s policií“ můžete běhat pro dobrou věc a přispět tak na handicapovanou Kristýnku. Na svůj vozík potřebuje elektropohon.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s Nadací Charta 77 – Konto Bariéry, Středočeským krajem, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a spolkem Bezpečná společnost pořádá již 4. ročník projektu „Přes bariéry s policií“, který je sportovně-charitativně zaměřen. Jeho smyslem je motivovat a zapojit studenty středních a vyšších odborných škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a zároveň tím pomoci handicapovaným lidem.

Studenti si mohou pod vedením instruktorů KŘP Středočeského kraje vyzkoušet testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Každý úspěšný student přispěje prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu konkrétní handicapované osoby z regionu středočeského kraje a obdrží potvrzení o absolvování fyzických testů, které může v případě zájmu o práci u Policie ČR uplatnit.

S ohledem na pandemickou situaci, kdy nebylo možné realizovat hromadné aktivity se studenty využívající především distanční výuky, se krajské ředitelství spolu s partnery rozhodlo pokračovat v projektu jinou formou, a to v rámci projektu Run and Help – „Běhání, které pomáhá“. Do projektu se může přihlásit každý student individuálně, kdy svým během podpoří konkrétní handicapovanou osobu, kterou je v tomto roce 13letá Kristýnka. Její příběh naleznete pod článkem.

Během pro dobrou věc zahájili v minulých dnech tento projekt (Run and Help) studenti Sportovního gymnázia v Kladně, kteří jako první běhali na podporu Kristýnky, která se ze zdravotních důvodů může venku pohybovat pouze pomocí vozíku. Na něj by pro snadnější manipulaci potřebovala elektropohon. A právě ten je předmětem finanční sbírky, která během studentů kladenského gymnázia odstartovala. Zahájení projektu podpořil také krajský policejní ředitel, generál Václav Kučera:„Jsem rád, že vás mohu přivítat v projektu ‚Přes bariéry s policií‘, konkrétně na projektu ‚Run and Help‘, každý běhá sám, trochu za sebe, ale hlavně za náš projekt a za Kristýnku, na kterou sbíráme potřebnou částku.“

Do projektu se mohou studenti, kteří si chtějí zaběhat a přispět tím i na dobrou věc, zaregistrovat od 19. do 20. června na e-mail: krps.bariery@pcr.cz, kde sdělí jméno, příjmení, adresu školy a kilometry uběhnuté ve prospěch Kristýnky (bližší info ve videu).

Do projektu „Přes bariéry s policií“, konkrétně pak do projektu „Runa and help“ - běhu na podporu Kristýnky, se zapojil i významný český triatlonista Tomáš Svoboda.



