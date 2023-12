Chcete investovat?

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

LITOMĚŘICKO – Opatrnost a rozvážnost se vyplatí!

Pokud zvažujete, jak zhodnotit své úspory, vybírejte velmi obezřetně, do čeho a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve kterých hrají roli přislíbené vysoké zisky z investic, jsou velmi propracované a naletět je poměrně snadné.

Vše většinou začíná velmi výhodnou nabídkou, např. v podobě internetové reklamy. Vedle investic různého charakteru nabízejí podvodníci také pomoc s nákupem virtuálních měn, často s příslibem velkého výnosu.

Případem tohoto charakteru se nyní zabývají litoměřičtí kriminalisté. Přijali oznámení o podvodném jednání od sedmašedesátileté ženy ze Štětí, kterou prostřednictvím mobilního telefonu kontaktovala neznámá osoba vystupující jako finanční poradce. Osoba jí nabídla zhodnocení finančních prostředků pomocí virtuální měny bitcoinu. Poškozená žena souhlasila a do svého počítače si nainstalovala aplikaci umožňující vzdálený přístup. Neznámá osoba jí následně vyzvala, aby se přihlásila do svého internetového bankovnictví. S jejím souhlasem provedl údajný finanční poradce několik operací, kdy za tímto účelem požadoval od poškozené autorizační kódy, které přicházely do jejího mobilního telefonu. Tímto způsobem jí finanční poradce „pomohl“ se zhodnocením peněz ještě u jejího druhého finančního ústavu a poté se odmlčel. Poškozená následně zjistila, že byla podvedena. Z jejích účtů jí neznámý poradce odčerpal více jak 1 milion korun.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Po neznámém pachateli intenzivně pátráme. V případě dopadení a soudem uznané viny hrozí neznámému „poradci“ až 8letý trest odnětí svobody.

Doporučujeme:

Ke každé investici přistupujte jako k rizikové (obzvláště u kryptoměn) a nikdy k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění.

Před tím, než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.

Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník.

Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.

NIKDY neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači.

neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači. Chraňte své osobní, přístupová hesla a údaje z platebních karet.

Pokud již údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou jednoduše zaplatit reklamní kampaň s odkazy na svoje podvodné stránky. Takové reklamy se pak mohou objevit kdekoli, klidně i na prověřených stránkách.

19. 12. 2023

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

