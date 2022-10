Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chatovou oblast navštívil zloděj

České Budějovice - Kradl především nářadí.

Policisté z obvodního oddělení v Boršově nad Vltavou se zabývají případem krádeže a porušování domovní svobody. Těchto dvou skutků se dopustil neznámý pachatel, který si ke svému činu vybral někdy v době od 9. do 13. října jednu chatu v katastru obce Heřmaň. Za použití násilí se dostal dovnitř vstupními dveřmi a pak odtud odcizil především nářadí - frézku, vrtáky a hoblovačku. Poté zamířil ještě do vedlejší chaty. Vypáčil dveře do sklepních prostor, ale nic odtud neodcizil. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, dosáhla výše bezmála 5 000 korun. Policisté po pachateli intenzivně pátrají.

16. října 2022

