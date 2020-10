Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chatařská sezóna pomalu končí

MĚLNICKO - S výběrem vhodného zabezpečení pomůže chatařům a chalupářům preventivní projekt.

Převážná část majitelů přijíždí za rekreací převážně v letních měsících a pouze malá část využívá chatky a chalupy celoročně. Pokračující podzimní počasí za krátký čas přiměje téměř všechny chataře a chalupáře, aby své objekty připravili na zimu. Většina chatových oblastí zanedlouho osiří úplně, a tím se otevře možnost pro zloděje, kterým nedotknutelnost obydlí, v tomto případě chat a chalup, je na hony vzdálená. Berou to jako vítanou příležitost, jak se na úkor jiného obohatit. V tom lepším případě si z chaty nebo chalupy odnesou nějaké cennosti, které obratem ruky prodají. Také se stávají případy, že se v chatě zabydlí a tuto v plné míře po nějakou dobu využívají. Když pak dojdou zásoby, nerozpakují se vloupat do dalších chat v okolí. Každé takovéto vloupání negativně působí na psychiku majitelů, protože jim byl narušen pocit soukromí, a s tímto pocitem se mnohdy vyrovnávají hůře než s ukradenou věcí nebo poničeným vnitřním vybavením.

Před zazimováním a opuštěním chaty nebo chalupy je vhodné odvést do bezpečí vše cenné, co můžete uložit doma nebo na jiném bezpečném místě. Je žádoucí uložit vše, co by mohl pachatel využít k vloupání do chaty, např. žebříky, krumpáče, sekery, železné tyče apod. Všechny takto zapomenuté nebo nedostatečně uložené věci může pachatel k vloupání použít. V každém případě je však nutné vše řádně zajistit a zabezpečit a udělat maximum pro to, aby bylo případné vloupání do chaty či chalupy pachateli co nejvíce ztíženo. Kromě klasických zámků a petlic dnes existuje i celá řada elektronických zabezpečení objektu.

Pro úspěšné pátrání po pachateli vloupání je pro policisty PČR podstatná doba oznámení, kdy k vloupání došlo. Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopadu a vloupání zjistí a oznámí v březnu následujícího roku, je téměř jisté, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit. Čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel dopaden. Proto je vhodné dohodnout se se sousedy na pravidelných kontrolách chat a chalup.

Je samozřejmostí, že policisté ve všech krajích republiky provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí. Rovněž tak i policisté Územního odboru Mělník k ochraně majetku chatařů a chalupářů každoročně v zimním období pravidelně provádějí kontroly chat a v průběhu zimních měsíců i několik preventivně pátracích akcí a kontrol chatových oblastí za využití vrtulníku s termovizí, psovodů se služebními psy a většího počtu nasazených policistů.

Přihlédneme-li ke statistickým číslům, úspěšnost dopadení pachatele vloupání do chaty nebo chalupy není velká, a proto je pečlivá ochrana a zabezpečení zcela na místě.

Policie ČR proto připomíná chatařům a chalupářům několik známých rad k zabezpečení objektu na zimu:

odvést z chaty všechny cenné věci a zejména věci, ke kterým máte nějaký citový vztah, pokud odvést nejdou, učinit vše, aby nemohly být odcizeny

vypnout elektřinu, zavřít hlavní uzávěr vody

odvést si hotové potraviny a neumožnit tak případnému pachateli, aby se na místě zdržoval déle

uzavřít okna a okenice, uzamknout kůlny, sklepy apod.

pořídit si soupis věcí, které zůstanou na chatě či chalupě včetně výrobních čísel, případně si pořídit fotografie těchto věcí

před odjezdem se ubezpečte, že máte uklizeno a uzamčeno všechno nářadí (krumpáče, motyky, žebříky, různá páčidla apod.), to vše může pachatel použít k vloupání

máte-li instalováno elektronické či jiné zabezpečení, toto při opuštění chaty nebo chalupy nezapomeňte aktivovat

pro vlastní klid je dobré provádět si sám kontrolu chaty nebo se dohodnout se sousedy kdy a kdo chaty zkontroluje; nesvědčí o zodpovědné ochraně vlastního majetku, když chatu v listopadu zazimuji a poprvé se na ni přijedu podívat následující rok v březnu nebo dubnu

pokud již došlo k vloupání do chaty nebo chalupy, před příjezdem policie do ní nevstupujte a nepořádek neuklízejte, aby nedošlo ke zničení nebo znehodnocení stop, které na místě zanechal pachatel, neboť zajištěné stopy jsou mnohdy jediným důkazem, že konkrétní pachatel ve vyloupené chatě byl

S výběrem vhodného zabezpečení nejenom chatařům a chalupářům pomůže nový preventivní projekt "Zabezpečte se!" https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx Podrobné informace jsou všem k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play.

por. Mgr. Markéta Johnová

5.10.2020

vytisknout e-mailem