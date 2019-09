Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chatařská a chalupářská sezóna se pomalu blíží ke konci

Jihočeský kraj - Myslete na zabezpečení svého majetku.

V našem kraji došlo za období od ledna letošního roku do současné doby již k více jak šesti desítkám vloupání do rekreačních objektů. Chatařská a chalupářská sezóna se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Proto nezapomínejte, že na podzim a zimu je návštěvnost rekračních oblastí nižší než v létě a tudíž se zlodějům naskýtá více příležitostí ke krádežím. Pokud se na chatu či chalupu v následujícím období tolik nechystáte, popřemýšlejte nad tím, jak ji co nejlépe na podzim a zimu zabezpečit proti vloupání.

Při odjezdu nezapomínejte vždy zkontrolovat, zda máte dobře uzavřená okna a uzamčené dveře. Nenechávejte otevřená sklepní ani půdní okna. Z chaty si odvezte cenné věci, a od elektroniky, kterou tam necháváte, mějte doklady o koupi a pořízenou fotodokumentaci. Nepodceňujte ani pojištění objektu. Pokud chcete svou chatu či chalupu zabezpečit lépe, využijte elektronickou ochranu, případně připojení na pult centralizované ochrany. O věcech, které v chatě máte, nemluvte před cizími lidmi. Zároveň pohybu cizích lidí při pobytu v rekreační oblasti všímejte. Pokud po příjezdu do objektu zjistíte, že se vám do něj někdo vloupal, volejte 158 a dovnitř nevstupujte.

Policisté preventivně navštěvují rekreační oblasti, nicméně zabezpečení je především na majitelích chat a chalup.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

17. září 2019

