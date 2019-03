Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chatařská sezóna začíná

MĚLNICKO - Jak postupovat, když zjistíme vloupání do objektu.

Velké překvapení čekalo na chataře v obci Jenišov. Když se po zimě přijel do objektu v sobotu 16. března 2019 podívat, zjistil, že má poškozené okno a okenici, přestřižené dva visací zámky a poškozené dveře do garáže. V chatě mu zřejmě přebýval nezvaný host, který se do objektu vloupal a zanechal po sobě nepořádek. Z chaty si nic neodnesl, přesto způsobil majiteli škodu ve výši 20 000,- Kč poškozením. Policisté Obvodního oddělení Horní Počaply budou mít velmi nesnadnou práci, neboť majitel byl v chatě naposledy koncem září loňského roku.

Co je vhodné učinit, když zjistíte, že došlo ke vloupání

* pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do chaty nebo chalupy nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu

* když už do objektu vstoupíte, např. uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, toto vykoná, na nic nesahá a vrátí se zpět

* nepořádek v chatě nebo chalupě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte a ani neopravujte poškozené zařízení např. okna, okenice, dveře apod., počkejte, až kriminální technik s policisty provedou ohledání

* nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop

* na prohlídku chaty a chalupy a zjištění co vám bylo odcizeno nebo poškozeno bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik, kvalitní vyhledání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba

* uvedená doporučení se plně vztahují i na přilehlé objekty např. kůlny, garáže, hospodářská stavení apod.

Pro úspěšné pátrání po pachateli vloupání je pro policisty PČR rozhodné v jakém období k vloupání došlo. Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopadu a vloupání zjistí a oznámí v březnu následujícího roku, je zde velká pravděpodobnost, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit. Čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel dopaden.

Každé takovéto vloupání a porušení domovní svobody negativně působí na psychiku majitelů chat a chalup, protože jim byl narušen pocit soukromí, a s tímto pocitem se mnohdy vyrovnávají hůře než s tím, že jim byla ukradena nějaká věc nebo poničeno vnitřní vybavení.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník

18.3.2019

