Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chataři se vracejí do svých zahradních chat

ÚSTÍ NAD LABEM - Svou pozornost by měli věnovat nejenom zahrádce po zimě, ale i zabezpečení svého majetku



Krásnobřezenští policisté v souačasné době pátrají po pachateli, který se v průběhu týdne vloupal do zahradní chaty v obci Růžová. Z této chatky následně po prohledání odcizil rybářské pruty, naviják y a další příslušenství. Zároveň si odnesl i dětské kolo. Svým jednáním způsobil celkovou škodu kolem 17 tisíc korun. Jedná se o jednu z prvních zahradních chatek, do které se pachatel vloupal po zimním období. Vracení se do chat může být určitým signálem pro pachatele, že opět chataři budou navážet cenněnjší věci a potraviny, které před zazimováním odvezli.

Máme pro vás pár rad, které mohou pomoci a váš majetek ochránit. Ať už zahradní chaty nebo celoročně obývané objekty se často stávají terčem zlodějů. Ti jsou si totiž dobře vědomi toho, že zabezpečení těchto nemovitostí někteří lidé podceňují. Existují přitom možnosti a jednoduché rady, které pomohou lépe chránit váš majetek.

Jestli budete na chatu nebo na chalupu jezdit již jen na víkendy, určitě si pořiďte kvalitní bezpečnostní zámek a kování (to zámečník stačí vyměnit za odpoledne). Dobře zajistěte okna. Pevná mříž, i když se přes ně na svět nedíváte rádi, ataku zlodějů odolá lépe než okenice.

Další rady a opaření:

Nešetřete na mechanických zábranných prostředcích, jako jsou bezpečnostní dveře, zámky, uzamykatelné okenice či mříže. Tato bezpečnostní opatření často zloděje odradí.

Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.

Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.

Při odjezdu zkontrolujte všechny prostory, kterým by se mohla nezvaná „návštěva“ dostat dovnitř chaty. Věnujte tedy pozornost všem stavebním otvorům – okna, dveře, verandy, sklepy a ujistěte se, že jsou řádně zajištěny. Chatu nebo chalupu mějte také zabezpečenou v případě, když odcházíte pouze na chvíli. Nikdy nenechávejte klíče pod rohožkou nebo v květináči a na jiných „bezpečných“ místech.

V opuštěném byť řádně zabezpečeném objektu nikdy nenechávejte cenné věci. Zvláště pak při dlouhodobější nepřítomnosti. Nechlubte se svým majetkem, který máte v chatě, a to ani sousedům.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. U elektronických přístrojů si poznamenejte výrobní číslo. Tato dokumentace bude sloužit jako důkaz a pomoc pro policii i pojišťovnu.

O svou chatu i její okolí dbejte i v průběhu roku. Neposekaná tráva a neupravené záhony napovídají tomu, že chatu nekontrolujete

a nenavštěvujete. Také rozsvícené světlo uvnitř objektu může zloděje odradit, toto docílíte světelným spínačem.

Udržujte dobré vztahy se sousedy. Vyměňte si kontaktní údaje. Pokud je to možné domluvte se na vzájemné kontrole vašich chat a chalup.

Při pobytu na chatě či chalupě si všímejte pohybu neznámých osob i aut. Tyto informace pak mohou být cenným vodítkem pro policejní vyšetřování.

Při podezření z vloupání do objektu nevstupujte, neuklízejte po zlodějích a věc neprodleně oznamte na policii na linku 158.

Na území celého Ústeckého kraje policie provádí preventivní kontroly chatových oblastí a snaží se předcházet možné majetkové kriminalitě.

Ústí nad Labem 22. března 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem