Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chataři a chalupáři, chraňte si svůj majetek

Jihočeský kraj - Chatařská a chalupářská sezóna pomalu začíná.

S příchodem jara se pomalu rozběhla chatařská a chalupářská sezóna. Do rekreačních oblastí přijíždí ve dnech volna stále více lidí, nicméně se mezi nimi stále najdou i nezvaní hosté. Za první čtvrtletí tohoto roku zaznamenali policisté jedenáct případů vloupání do rekreačních objektů, což je o poznání méně než za stejné období loňského roku. I přesto je na místě připomenout majitelům objektů základní rady a tipy na zabezpečení svého majetku. Při každém odjezdu z chaty a chalupy nezapomeňte budovu řádně uzamknout a zkontrolovat zda jsou uzavřená okna. Je-li to možné, cenné věci z chaty či chalupy, pokud plánujete delší nepřítomnost, odvezte. Na zahradě nenechávejte žádné nářadí a zahradní techniku. Objekt mějte pojištěný nejen proti vloupání, ale i proti požáru. Pokud při příjezdu na chatu či chalupu zjistíte, že se do objektu někdo vloupal, dovnitř nevstupujte a volejte ihned na linku 158.

Do rekreačních oblastí se stejně jako v uplynulých letech vydají na preventivní kontroly policisté z obvodních oddělení společně s kynology.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

4. května 2021

