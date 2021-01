Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cestující ve vlaku byl značně dezorientovaný

TACHOV – K tomu i pod vlivem alkoholu. Policistům uvedl, že utekl od manželky.

Tachovští policisté přijali v úterý ve večerních hodinách oznámení o dezorientovaném seniorovi, který se nachází ve vlaku z Plané do Tachova. Na vlakové nádraží do Tachova proto vyjela hlídka policistů, která si cestujícího od průvodčího převzala. Policisté zjistili, že se jedná o 67letého muže z Pardubicka, který je silně dezorientovaný a podnapilý. Při provedené dechové zkoušce přístroj naměřil přes 2,5 promile alkoholu. Policisté s ohledem na stav dotyčného přivolali na místo záchrannou službu. Muž však odmítal spolupracovat a odmítal jakákoliv vyšetření. Z místa byl proto následně eskortován do protialkoholní záchytné stanice.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

28. 1.2021

vytisknout e-mailem