Cestující ohrozil, Haničku poškodil

Český Těšín - Asi ze vzteku po strojvedoucím hodil kámen

Vlak do cíle nedojel. Viník, který vyděsil nejenom strojvedoucího, ale i cestující, do několika hodin od útoku skončil v policejní cele. Ve středu 26. ledna dopoledne na železniční trati, ve směru z Českého Těšína za zastávkou Ropice – zastávka, strojvedoucí osobního vlaku uviděl přicházet do kolejiště osobu. Strojvedoucí vypověděl, že rychlost vlakové soupravy snížil a zatroubil. Nato osoba z kolejiště ustoupila, ale sehnula se a něco vzala do ruky, a napřáhla ruku proti vlaku. Až po zásahu čelního skla kabiny si strojvedoucí uvědomil, že osoba v kolejišti proti lokomotivě hodila kámen a utekla.

Zřejmě díky snížené rychlosti vlaku a tvrzenému sklu nebyly následky tak fatální, nikdo nebyl zraněn. City Elefant „Hanička“ byla odstavena a na místo byli vysláni policisté i vyšetřovatel Správy železnic. Předběžně vyčíslená škoda je 100 tisíc na poškozené lokomotivě, další škody spojené s mimořádnou událostí budou vyčísleny. Provoz na trati musel být zastaven na tři hodiny.

Intenzivní pátrání v okolí železniční stanice a kolejišť. K tomu vyhodnocení získaných výpovědí cestujících a strojvedoucího, popis osoby a další poznatky přinesly úspěch. Policisté obvodního oddělení Český Těšín ještě v noci důvodně podezřelého muže zadrželi.

Komisař proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení s trestní sazbou odnětí svobody na jeden rok až šest let.

Muž ve věku 36 let odmítl vypovídat, své jednání fakticky nevysvětlil. Nicméně můžeme konstatovat, že kamenem hodil proti vlaku zřejmě jen tak, ze vzteku, v minulosti něčeho podobné se už dopustil.

Důvodně podezřelý v záznamech o trestech má již 12 zápisů. V nedávné době komisař služby kriminální policie a vyšetřování muže obvinil, jelikož mu bylo prokázáno poškození čtyř osobních vozidel zaparkovaných v jedné ulici ve městě.

28. ledna 2022







