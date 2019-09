Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cestu mu zkřížil balík sena

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Naštěstí utrpěl jen lehké zranění.

Neobvyklou nehodu včera navečer řešili dopravní policisté za obcí Bílovice. Motocyklista se střetl s balíkem sena.

K události došlo krátce před půl sedmou. Řidič nákladního auta, který jel od Bílovic na Topolnou, vezl na návěsu balíky sena. Jeden se mu ale z návěsu uvolnil a spadl do protisměrného pruhu. Jenže v té chvíli od Topolné přijížděl mladý motocyklista, který na vzniklou situaci nedokázal zareagovat, do balíku narazil a ze stroje spadl na silnici. Při pádu utrpěl naštěstí jen lehké zranění, se kterým ho přivolaní záchranáři převezli do Uherskohradišťské nemocnice k ošetření. Celková škoda, která při nehodě vznikla, je předběžně vyčíslena na jednadvacet tisíc korun. Alkohol u obou účastníků vyloučila dechová zkouška.

Nehodou se i nadále zabývají dopravní policisté.

27. září 2019, por. Bc. Milena Šabatová

