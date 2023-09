Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Čestně penízky nevrátila

Pražští kriminalisté zadrželi ženu, která připravila o peníze zatím patnáct důvěřivých občanů a v souvislosti s tím hledají další poškozené.

V průběhu několika uplynulých měsíců žena oslovila především mladé ženy do jednadvaceti let a namluvila jim, aby jí půjčily peníze, neboť se potřebuje dostat s dětmi na Slovensko. V ženách tím vzbudila lítost a také důvěru, neboť nahrávala videa, ve kterých se zavazuje k čestnému vrácení peněz. Tímto způsobem dokázala z celkem patnácti žen vylákat bezmála dvě stě šedesát sedm tisíc korun. Peníze dostala na ruku výběrem z bankomatu nebo je ženy nevědomky posílaly na účty příbuzných obviněné. To proto, aby o ně ze svého účtu nepřišla, neboť v současné době čelí několika exekucím. Kriminalisté navíc zaznamenali případ, kdy jedna poškozená poslala obviněné sto sedmnáct tisíc korun. Popsané případy se odehrávaly především v Praze a Olomouci, kde pole působnosti obviněné bylo v obou městech hlavní nádraží. Prověřována je však i pro krádeže v prodejnách.

Touto cestou se kriminalisté obracejí na další poškozené, kteří v dobré víře chtěli ženě pomoc, peníze půjčili, ale zpět už nedostali, aby kontaktovali linku 158 nebo navštívili jakoukoli pražskou služebnu.

Šestadvacetiletá žena není v páchání majetkové trestné činnosti žádným nováčkem a v minulosti opakovaně z tohoto důvodu stanula před soudem. V současnosti je proti obviněné vedeno další trestní řízení v Ústí nad Labem, kde z poškozené vylákala hotovost ve výši tří milionů a sedmi set tisíc korun.

Obviněná je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou majetkovou trestnou činnost. V případě popsaných podvodů ji hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 6. říjen 2023

Související dokumenty video.mp4

Velikost souboru:73,0 MB / formát MP4

