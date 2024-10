Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Čeští karatisté uspěli na mistrovství Evropy v karate

Jihočeský kraj – Členem týmu byl i jihočeský policista Martin Hermann, který si odvezl dvě stříbrné medaile.

Další velký úspěch do své medailové sbírky připsal jihočeský policista kpt. Martin Hermann, který pracuje jako instruktor služebních příprav jihočeského policejního ředitelství. Je na místě připomenout, že je zároveň vítězem prestižní celorepublikové ankety Policista roku 2021 v kategorii Policejní sportovec. Jako člen týmu jihočeských karatistů vyrazil s výpravou státní české reprezentace WUKF do polské Varšavy, kde se ve dnech 9. až 13. října 2024 pod záštitou World Union of Karate Federations konalo 14. mistrovství Evropy v karate. Tohoto šampionátu se účastnilo 1725 závodníků z 25 zemí.

V disciplíně kata týmů mužů (kategorie nad 34 let) vybojoval český tým ve složení kpt. Martin Hermann, kpt. Martin Sláma MBA, instruktor služebních příprav policie ČR ochranné služby Praha a mjr. David Šenkýř, vojenský policista na Hlavním velitelství Praha, stříbrnou medaili. Český tým skončil za vítězným anglickým týmem, když v semifinále porazil jiné družstvo anglické reprezentace. V této disciplíně se hodnotí synchronizace všech členů týmu a samozřejmě technická bezchybnost zacvičené povinné sestavy složené z postojů, krytů, úderů a kopů.

Celkem 19 závodníků startovalo také v soutěži jednotlivců v disciplíně kata muži (kategorie nad 50 let), kde vybojoval jihočeský policista Martin Hermann stříbrnou medaili.

Celkem 23 závodníků startovalo v kategorii kata muži (kategorie nad 40 let). Mezi nimi se jihočeští reprezentanti rovněž neztratili. Martin Sláma vybojoval bronzovou medaili a David Šenkýř se umístil na krásném 15. místě. Budějovický reprezentant Michal Strnad z oddílu SKP České Budějovice spolu s kolegy z oddílu Dragon Neratovice obsadili v kategorii kata tým muži (kategorie do 36 let) třetí místo a odvezli si tak bronzové medaile.

Jihočeští závodníci z oddílů SKP České Budějovice a TJ Karate Nové Hrady přiváží z Mistrovství Evropy nejen cenné kovy, ale také neocenitelné zkušenosti, které budou v rámci tréninků dále předávat svým kolegům. Všem závodníkům patří za jejich vzornou reprezentaci velké poděkování.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

17. října 2024

