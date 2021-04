Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Českolipští kriminalisté objasnili vloupání do třinácti garáží

ČESKOLIPSKO - Všechny případy má na svědomí 32letý muž z Českolipska. U čísla třináct si řekl dost.

Škodu za více jak 100 tisíc korun napáchal 32letý muž z Českolipska, který se během měsíce března a dubna vloupal celkem do třinácti garáží přímo v České Lípě, a to zejména v okolí sídlišť Holý Vrch a Slovanka.





Muž, kterého v uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování obvinil z přečinů krádeže dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu, dále přečinu poškození cizí věci a porušování domovní svobody, byl v té době nezaměstnaný a ani nebyl veden na Úřadu práce jako žadatel o zaměstnání. Dostal se do tíživé finanční situace, a tak se rozhodl, že si nějaké finanční prostředky obstará ne zrovna tím správným způsobem.

Krádeží se dopouštěl zpravidla v noční době a ne vždy se mu podařilo do objektů vniknout. Z garáží bral převážně věci, které se daly snadno a rychle zpeněžit. Zpravidla se jednalo o různé elektrické i ruční nářadí, zvedáky na auta, ale i zahradní náčiní, vysavače, ale mezi odcizenými věcmi nechyběl ani hliníkový žebřík, nafukovací bazén včetně krycí plachty, dámské jízdní kolo a nebo vozík na golfové hole. Kradené věci si mnohdy ukrýval na vybraná místa a následně se pro ně vracel. V jednom případě po krádeži odjel na odcizeném kole do jiné části města, kde se vloupal do další garáže.

Českolipští kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení tomuto počínání dlouho nepřihlíželi a netrvalo dlouho, a díky jejich výborné operativní činnosti, byli mladému muži na stopě. Ten se policistům ke všem skutkům doznal a zároveň jim vydal i některé věci, které ještě nestačil zpeněžit. Část věcí vyhledali kriminalisté svou vlastní činností, kdy je muž stihl prodat například do jednoho z autoservisů s tím, že majiteli autoservisu uvedl, že rozprodává své věci a potřebuje nutně peníze.



Muž tak odcizil věci za více jak 80 tisíc korun a za více jak 20 tisíc korun způsobil majitelům garáží škody na poškození zařízení, tj. poškozených vratech, rozbitých luxferech apod.

Všechny zajištěné věci, mezi kterými bylo například jízdní kolo, vozík na golfové hole, bazén, hliníkový žebřík, průmyslový vysavač a jiné další věci, policisté vrátili zpět jejich majitelům.

Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl soudem v německém Görlitz na konci června roku 2019 za obdobnou trestnou činnost odsouzen a byl mu uložen peněžitý trest. Nebyl to však jediný trest na území našich sousedů, soudem v Zittau byl na konci října roku 2019 odsouzen pro krádeže rovněž s uloženým peněžitým trestem. Obě pokuty do dnešního dne zatím nesplatil. Jednalo se o pravomocné odsouzení občana České republiky soudy jiného členského státu EU v trestním řízení, na které se hledí jako na odsouzení soudem ČR na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR nebo Krajského soudu ČR.

Obviněný muž chtěl tímto způsobem řešit svou životní situaci a peníze, které za prodané věci obdržel, použil na zajištění základních životních potřeb tj. nájemné, nákup potravin, ošacení apod.. Nyní mu za recidivu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.





26. 4. 2021

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

