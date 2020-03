Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Českolipští kriminalisté pátrají po odcizených jízdních kolech

ČESKOLIPSKO - Neznámý pachatel během uplynulého víkendu vnikl do prodejny sportovních potřeb v obci Staré Splavy, kde odcizil pět jízdních kol za téměř 340 tisíc korun.

Českolipští krimialisté se nyní zabývají případem vloupání do prodejny sportovních potřeb v obci Doksy - Staré Splavy, ke kterému došlo ze soboty 14. března na neděli 15. března 2020 v ulici krále Václava II..

Neznámý pachatel využil nezajištěné brány oplocení pozemku u prodejny, kterou si otevřel. Následně násilím překonal vstupní dveře do prodejny, kterou prohledal. Z prodejny si v zápětí odnesl finanční hotovost, dvě jízdní kola a tři kusy elektrokol - jejich popis viz. níže.

Scott-genius-9301/ jízdní kolo zn. SCOTT, typ GENIUS 930, modelový rok 2018, černooranžové barvy, převody 2x11, vidlice FOX, velikost rámu XL, kolo mělo specifické doplňky pro zákazníka, stáří cca půl roku, velmi malé opotřebení, v hodnotě 75.000,- Kč

2/ jízdní kolo zn. SCOTT, typ COMTESSA SPARK, modelový rok 2018, velikost rámu M, dámské provedení, modré barvy, převody 2x10, vidlice FOX, stáří cca půl roku, velmi malé opotřebení, v hodnotě 60.000,- Kč

3/ elektrokolo zn. SCOTT, typ E-ASPECT 20, modelový rok 2018, šedočervené barvy, pánské provedení, stáří 2 roky, střední opotřebení, pohonná jednotka BROSE, v hodnotě 50.000,- Kč

4/ elektrokolo zn. SCOTT, typ E-COMTESSA ASPECT 20, zcela nové kolo, modelový rok 2018, černotyrskysové barvy, pohonná jednotka BROSE, velikost rámu S, dámské provedení, v hodnotě 54.450,- Kč

5/ elektrokolo zn. SCOTT, typ STRIKE E-RIDE 930, modelový rok 2019, zcela nové kolo, stříbrnočerné barvy, pánské provedení, pohonná jednotka BOSCH, v hodnotě téměř 70.000,- Kč

Případem se zprvu zabývali policisté z obvodního oddělení Doksy, kteří v dané věci zahájili šetření k přečinu krádeže. Vzhledem k výši způsobené škody, která není zrovna malá a činí téměř 340 tisíc korun, případ převzali českolipští kriminalisté.

Pachatel se dopustil uvedeného jednání i přesto, že usnsesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vláda z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vyhlásila na území České republiky nouzový stav. Za krádež mu nyní hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.



V souvislosti s pátráním po odcizených jízdních kolech a elektrokolech se obracíme s žádostí o spolupráci na samotnou veřejnost. Pokud by někdo z občanů zaznamenal výskyt některého z těchto kol, ať prosím kontaktuje bezplatnou tísňovou linku 158.

Fotografie jednotlivých modelů naleznete pod článkem.



20. 3. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

