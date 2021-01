Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Českobudějovičtí policisté odhalili výtržníka

České Budějovice - Lahví od piva rozbil skleněnou výplň autobusové zastávky.

Českobudějovickým policistům se podařilo odhalit totožnost pachatele, který dne 18. prosince poškodil zastávku městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Konkrétně se jednalo o zastávku v ulici Nádražní. Pachatel použil skleněnou pivní láhev a tu prohodil skleněnou výplní této zastávky. V zastávce se v té době nacházely minimálně tři další osoby. Pachatel svým jednáním způsobil škodu ve výši 3 000 korun. Policisté zjistili, že skutek má na svědomí muž (37 let) z Českobuděovicka, který byl v minulosti za obdobný čin odsouzen. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl za přečin výtržnictví znovu skončit do dvou týdnů před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

24. ledna 2021

vytisknout e-mailem