Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Českobudějovičtí policisté odhalili pachatele vloupání do sklepů

České Budějovice - Zloděj v bytovém domě ničil a kradl, policisté už znají jeho totožnost.

Českobudějovičtí policisté mají na kontě další objasněný případ, tentokrát z druhé poloviny června, kdy tehdy ještě neznámý pachatel v noci na 20. června vnikl za použití násilí do jednoho bytového domu v ulici Matice Školské v Českých Budějovicích. Při vstupu do domu poškodil vstupní dvoukřídlé dveře několika vrypy v oblasti zámku. Poté se vydal do sklepních kójí. Postupně vypáčil kovovové petlice u téměř desítky sklepů. Prohledal je a odcizil odtud mini elektrokolo, aku vrtačku s příslušenstvím, úhlovou brusku a také visací zámky. Z kolárny domu pak odcizil dámské jízdní kolo, které bylo později nalezeno a vráceno majiteli. Celková škoda, kterou napáchal, dosáhla výše bezmála 32 000 korun. Policisté se případem intenzivně zabývali a díky výborně odvedené práci na místě činu se jim podařilo odhalit totožnost pachatele, je jím muž (39 let) z Českobudějovicka. Je to známý recidivsta, který má na svědomí i řadu další trestných činů. V tomto případě je podezřelý ze spáchání přečinu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

15. října 2020

