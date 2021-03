Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Českobudějovičtí kriminalisté nezahálí

České Budějovice - Obvinili pachatele vloupání do prodejny.

Českobudějovickým kriminalistům se podařilo v těchto dnech objasnit případ vloupání do jedné prodejny v Českých Budějovicích, který se stal v dubnu loňského roku. Tehdy ještě neznámý pachatel vnikl do prosklené výlohy jedné prodejny a odcizil odtud televizor, dále USB flash disk, kariamatku a ferrratový tlumič. Celková škoda, kterou způsobil, přesáhla částku 5 000 korun. Kriminalisté zjistili, že skutek spáchal muž (31 let) z Českobudějovicka, který byl již v minulosti za obdobný skutek odsouzen. Navíc skutek spáchal v době, kdy byl na území naší republiky vyhlášen nouzový stav. V případě prokázání viny mu tak za trestný čin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

26. března 2021

