Česko-polská policejní hlídka dohlížela na bezpečnost chodců, cyklistů i motoristů a preventistka navštívila děti na táboře

Opavsko - preventivní akce v Hradci nad Moravicí a okolí

Koncem minulého týdne policisté ve složení česko-polské hlídky vyrazili za chodci, cyklisty i motoristy. Preventivní rady rozdávali zejména na cyklostezce kolem řeky Moravice v Hradci nad Moravicí. Na chodce dohlíželi v Hradci nad Moravicí i v Oticích a motoristé se s policisty mohli potkat například u obce Březová.

Kontrolovali povinnou výbavu jízdního kola včetně správně nasazené cyklistické přilby, která je do 18 let povinná. Dohlíželi na zákaz řízení kol, koloběžek a motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů. Chodce upozorňovali na bezpečné přecházení silnice přes vyznačené přechody pro chodce. Předávali rady a reagovali na dotazy účastníků silničního provozu.

Česko-polské hlídky společně dohlíží na pohraničí již několik let. Čeští a polští policisté si vzájemně předávají své pracovní zkušenosti a prohlubují si tak znalosti v dané problematice. Jsou rovněž nápomocni při komunikaci s polskými turisty v České republice.

Při preventivním působení policisté o prázdninách nezapomínají ani na děti, které tráví volný čas na táborech. Dnes policejní preventistka navštívila sportovně orientovaný tábor v Hradci nad Moravicí. Vzhledem k blížícímu se školnímu roku byla společná beseda tematicky zaměřena na šikanu. Přibližně tři desítky dětí ve věku od 8 do 13 let si připomněly co, je považováno za šikanu, a jak se projevy šikany řeší. Mladí táborníci s policistkou se zájmem diskutovali. Odnesli si nejen cenné rady, ale také drobné dárky v podobě policejních omalovánek a pexes.

por. Bc. Pavla Welnová / komisař oddělení prevence / 22.08.2022

