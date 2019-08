Česká policie rozprášila organizovaný gang podvodných přepravců

Škoda je zatím odhadována na 48 mil. korun

Po celé Evropě byla postrachem výrobních závodů, skladových areálů, spedicí i poctivých dopravců velmi dobře organizovaná skupina zločinců. Ta nakupovala dopravní společnosti dobrého jména, které měly již zavedeno e-mailové či telefonní spojení a tudíž i bezproblémový přístup na burzu nákladů. Využitím dobrého jména společností nabízeli své služby k přepravě zboží v rámci Evropy. Již od začátku bylo však jejich úmyslem lukrativní, dobře prodejné zboží naložit, odcizit a následně zpeněžit. Náklad vždy naložili na určeném místě, ale do místa vykládky jej již neodvezli, zboží se ztratilo na evropské silniční síti beze stopy. Sofistikovanost jejich jednání spočívala v používání padělaných dokladů totožnosti různých států, falešných registračních značek tahačů i přívěsů, falšovali také přepravní CMR listy a další doklady. Skupina spolupracovala v několika evropských zemích, především ve střední a východní Evropě. Zástupci přepravních burz, spedicí, výdejci zboží i pojišťovny se shodují, že proti takto dokonale provedeným podvodům prakticky není obrany. Česká kriminální policie ale za poslední tři roky rozkryla a usvědčila už tři organizované skupiny pachatelů a patří v této problematice ke špičce v Evropě.

Na přelomu roku zadrželi pracovníci úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR v rámci akce „TRYSK“ pachatelé přímo při činu, a to při převozu podvodně vylákaného zboží z Německa do České republiky. Toto zboží zajistili přímo na nákladových plochách kamionových návěsů nebo ukryté v utajovaných skladech. Celkem bylo zajištěno 15 přeprav v celkové hodnotě 48 mil. korun, dále nákladní tahače a návěsy, kterými byla trestná činnost páchána. Zadrženy byly čtyři osoby, které byly následně obviněny ze spáchání zvlášť závažných trestných činů podvodů a padělání a pozměňování veřejné listiny. Další osoba je obviněná z toho, že tuto činnost organizovala a koordinovala. Všechny zadržené osoby pocházejí ze států bývalého SSSR a nyní jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Pro co nejefektivnější potírání této závažné trestné činnosti s mezinárodním přesahem vznikl na úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR speciální pracovní tým s názvem FANTOM. Ten prověřuje v součinnosti s policejními a justičními orgány dalších států desítky dalších podvodů v kamionové přepravě spáchaných v České republice či jiných státech Evropy.

Při akci se policistům podařilo zajistit mimo jiné luxusní velkoformátové televize, kuchyňské spotřební zboží, klimatizační soupravy, pneumatiky a také dva kamiony vývozního piva.

kpt. Mgr. Lenka Sikorová

tisková mluvčí PP ČR

13. srpna 2019

