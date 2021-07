Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Červená mikina za padesát korun přilákala zloděje

ZNOJEMSKO: Víkend byl ve Znojmě ve znamení krádeží věcí z dodávek.

První případ se odehrál na náměstí Svobody. V noci z pátku na sobotu tam někoho přilákala odložená červená mikina na sedadle spolujezdce. Aby se k ní dostal, rozbil okno ve dveřích a deset let starého kousku oblečení za padesát korun se zmocnil. Násilným vniknutím dovnitř však způsobil stokrát větší škodu, i když už nic jiného neodcizil.

Dalším místem se stala Bolzánova ulice, kde pachatele ze soboty na neděli zřejmě zaujalo pootevřené okénko vozidla a potom i viditelně odložené krabičky a sáčky s mincemi v celkové hodnotě téměř dva tisíce korun. Bez povšimnutí však nenechal ani nákladový prostor. Z něj odcizil různé nářadí za zhruba patnáct tisíc korun.

Obdobné oznámení jsme přijali i v pondělí dopoledne z Holandské ulice. Tam řidič dodávku zaparkoval v sobotu večer a v pondělí ráno na něho čekalo nepříjemné překvapení. V nákladovém prostoru, který nebyl ani řádně uzamčen, mu chybělo nářadí v hodnotě asi třináct tisíc korun.

V souvislosti s těmito víkendovými případy připomínáme, že auto opravdu není trezor. Odložené věci v kabinách vozů zloděje přímo lákají. Od začátku letošního roku došlo na Znojemsku již ke dvaceti případům, kdy se pachatelé do kabin vozů vloupali nebo měli práci usnadněnou tím, že vozidlo nebylo řádně zabezpečeno. V loňském roce to bylo za stejné období o pět případů méně. Upozorňujeme řidiče, aby nenechávali viditelně odložené věci uvnitř a vozidla vždy řádně zabezpečili. Buďte obezřetní a nedávejte zlodějům šanci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 13. července 2021

