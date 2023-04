Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Černá Toyota narazila do chodkyně

HODONÍNSKO: Hledáme svědky a neznámou řidičku, co odjela od nehody.

Dopravní policisté hledají řidičku osobního vozidla, která ve středu 19. dubna 2023 po patnácté hodině projížděla v Hodoníně ulicí Štefánikovou a měla kolizi s nezletilou chodkyní. Řidička jela od centra města směrem k nemocnici a na přechodu pro chodce zřejmě přehlédla přecházející skupinu chodců (dospělou ženu s kočárkem a dvě dívky). Nezjištěná řidička sice prudce brzdila, ale přesto došlo k nárazu auta do jedné z dívek. Řidička následně, aniž by celou věc nějak řešila nebo oznámila policii, z místa odjela. Mělo by se jednat o vozidlo Toyota Auris černé barvy se zatmavenými bočními skly.

Hledáme případné svědky, kteří by mohli pomoci identifikovat řidičku nebo její vozidlo. Sama řidička nebo případní svědci se mohou ozvat na telefon 724 275 039 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 25. 4. 2023

